3日發生於美國德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市的血腥槍擊案，死亡人數上升至22人，另外警發表示，21歲槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）儘管全力配合警方調查，但在過程中未對罹難者展現一絲悔意。

德州槍擊事件罹難人數增至22人。

艾爾帕索警察署當地時間5日發布推文指出，有2名傷者在醫院中不幸過世，致使德州沃爾瑪槍擊事件罹難人數攀升至22人。推文指出，死者當中有10名女性、12名男性，國籍分布為13名美國公民、7名墨西哥公民、1名德國公民，另一人身分不詳。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾爾帕索警局局長艾倫（Greg Allen）表示，槍手庫魯休斯遭到逮捕後，全力配合警方調查，他供稱開了9至10小時車程來到艾爾帕索，起先在一個社區迷了路，最後才找到沃爾瑪，「我們認為他是因為肚子餓。」艾倫說，槍手行兇時使用的是7.62毫米口徑的槍枝，他是在家鄉附近合法購得這把槍。

不過警方也描述，庫魯休斯遭拘留期間，從未對槍擊事件表現出任何悔意，和警方交手過程中也相當「冷漠」。另一名和槍手面對面對談的警員描述，「他被逮捕時表情相當冷酷，這真的非常邪惡。」庫魯休斯作案前20分鐘，極端言論論壇8chan突然出現一篇題為「難以忽視的真相」（The Inconvenient Truth）的4頁文件，內容充滿白人至上主義及對拉美裔、西班牙裔移民的仇恨，警方高度懷疑此份文件是由庫魯休斯所寫。

美國總統川普當地時間7日將赴艾爾帕索視察、慰問罹難者家屬，他在周一上午接受媒體採訪時，抨擊槍手的犯案宣言是在消費種族仇恨，他譴責種族主義及白人優越主義，不過隨後話鋒一轉，又扯出槍手有精神疾病以及暴力電玩議題，導致槍擊發生。目前警方並未指出庫魯休斯有任何精神疾病的問題，也沒有消息指他沉溺於暴力電玩。

(中時電子報)