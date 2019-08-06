資深台中市議員李中（左）挑戰立委選舉，強打與「國民黨大太陽」韓國瑜（右）競選總統的聯合文宣，結合「韓流」氣勢強攻。（陳淑芬翻攝）

(09:55更新數據)台中市立委第六選區（中區、西區、東區、南區）選舉目前僅尋求連任的民進黨黃國書及國民黨5屆資深市議員李中浮上檯面，兩人有多年市議會同事情誼、均長期經營地方各有所長，藍、綠戰力雄厚，對決搶攻選票，這場選戰激烈可期。

民進黨立委黃國書曾連續當選5屆台中市（直轄市、省轄市）中西區市議員，深耕地方，2015年角逐中市立委第六選區補選獲勝、2016年再以55.7％高得票率連任。他更上層樓後，在中、西區培植議員江肇國、黃守達接棒；在東、南區漸打下地盤。黃國書在2020年打出「拚經濟、顧台灣」、「進步城市看得見、這些年做的事」等地方中多建設及中央推動國民體育法等法案政績，要再下一城。

國民黨的李中連任5屆台中市（直轄市、省轄市）東南區市議員，長期經營東、南區實力雄厚；在中、西區雖較無在地關係，但在政治大環境氛圍下，透過整合傳統組織戰力及多年來清新的問政形象，勤走基層密集拜票，大有可為。他以「拚經濟」、「刪惡法、除惡政」等訴求，猛砲批評綠營執政不力，導致經濟、民主倒退，火力全開挑戰立委。

立委第六選區內去年九合一選舉市議員藍綠當選席次，中、西區是綠2藍1；東、南區是綠3藍2。不過，「韓流」帶動藍營氣勢，不容小覷，台中市國民黨的市長、議員參選人全部連結參選高雄市長的韓國瑜造勢，不但「燕子」翻轉「龍」勢、尋求連任議員也全壘打，還勢不可擋地加碼當選5席議員。

李中最近在網路強打與「國民黨大太陽」韓國瑜競選總統的「我是李中、熱愛台中」聯合文宣，反應熱絡，規劃在今年11月成立競總；黃國書則於7月27日在東南區成立服務處，茶會當天中央、地方民代到場支持，眾多在地里長也站出來力挺，展現堅強實力，為連任選戰暖身造勢。

(中時 )