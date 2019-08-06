路透社今天取得聯合國機密報告指出，北韓利用「廣泛且日益精密」的網路攻擊竊取銀行與加密貨幣交易所款項，金額估達20億美元，並將贓款投入大規模殺傷性武器計畫。

過去半年監控北韓遵守規範狀況的獨立專家上週向聯合國安全理事會北韓制裁委員會提交報告。報告指出，北韓也「持續加強核子和飛彈計畫，不過沒有核試或發射洲際彈道飛彈（ICBM）」。

這群專家表示，北韓利用網際空間發動日益精密的攻擊，從金融機構和加密貨幣交易所竊取資金以增加收入。報告說，他們也利用網際空間為贓款洗錢。

報告說：「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）網路行為者有許多在偵察總局（Reconnaissance General Bureau）指示下運作，為大規模殺傷性武器計畫籌錢，到目前為止總收入估達20億美元（約新台幣637.7億元）。」偵察總局是北韓最高軍情單位。

這群聯合國專家也說，北韓攻擊加密貨幣交易所，這種增加收入的方式讓人較難追蹤，受到的政府監督和規範也比傳統銀行業來得少。

這份聯合國報告是在上週北韓試射飛彈前所完成，但也指出，「5月和7月飛彈試射行動提升整體彈道飛彈能力」。

這群聯合國專家表示，儘管有種種外交努力，他們的調查顯示，北韓持續違反聯合國制裁，例如北韓持續以船對船方式非法轉運，並取得大規模殺傷性武器相關品項和奢侈品。

北韓駐聯合國代表團未回應有關這份報告的置評請求。

(中央社)