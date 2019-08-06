「蛇姬」林采緹去年5月帶球嫁胡睿兒，但胡睿兒卻在她臨盆之際，爆出夜店撿屍性侵醜聞，雖然顧慮小孩，未選擇離婚，但夫妻相處仍有疙瘩，日前受訪更表示現在雖同房睡，但已2、3個月「無性生活」，近日她上節目不諱言說「有考慮要離婚」，且胡睿兒也清楚。

林采緹近來上《命運好好玩》，透露和胡睿兒交往4年，去年才結婚，但雙方相處時間不算短，也沒有什麼問題，加上男方手機都大方給她看，和朋友聚會也帶著她，因此得知老公夜店撿屍的當下，她是非常不敢置信的，「覺得怎麼可能，明明平常是很放心的一個人」，結果信任瞬間瓦解，她坦言真的很難過。

不過當時已快臨盆，她為了孩子，希望能維持家庭完整，所以沒選擇離婚，不過被問到夫妻現在狀況，林采緹透露胡睿兒也是努力想彌補修復關係，但如果他真的必須入獄服刑，林采緹也坦言會考慮要不要繼續這段婚姻，這個胡睿兒也清楚，雙方都有心理準備。

(中時電子報)