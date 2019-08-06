國民黨立委參選人黃韻涵（右）努力拜訪基層。（本報系資料照片）

立委高雄市第二選區，現任立委為民進黨邱志偉，國民黨經過民調初選，選出黃韻涵挑戰邱志偉。因為黃韻涵的母親高雄市議會副議長陸淑美之前在國民黨初選挺鴻海集團創辦人郭台銘，令黃韻涵的選情備感艱難。

第二選區的區域包含茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區。

該選區在多年前是藍軍地盤，但4連霸的國民黨立委林益世在2012年選舉失利後，邱志偉承接其區域，將地方經營地有聲有色，他於2016年連任成功，勤懇深根地方，近來勤打政績牌，在各路口廣設招牌，喊出請民眾支持「會做事的好立委」口號。

黃韻涵方面，她是國民黨年輕的優秀人才，在初選擊敗鄭東元、石育清。本來，一般認為黃韻涵可以乘著韓流的氣勢，為其加分，但陸淑美此前支持郭台銘，讓不少韓粉與支持者相當失望，上黃韻涵的臉書留言，表達不滿。

隨著高雄市長韓國瑜代表國民黨出征2020年大選，是否能發動母雞帶小雞的優勢，以及韓粉展現愛與包容，將是黃韻涵扳回劣勢的關鍵。

(旺報 )