蘇巧慧。（翻攝臉書）

新北市第5選區涵蓋樹林、鶯歌及新莊西盛9個里，藍綠結構綠略大於藍，2004年起由藍營黃志雄獨霸一方，但2016年挑戰四連霸失利，落敗給蘇巧慧，明年立委大選，黃志雄、蘇巧慧二度對決，大環境是否影響選情，值得觀察。

黃志雄在雅典奧運獲得跆拳道銀牌後，與妻子洪佳君退役後雙雙投入政壇，夫妻倆一人在中央擔任立委，一人在地方擔任議員，長年齊心經營地方，蔚為佳話。

2016年因當時大環境不利國民黨，加上黃志雄、洪佳君飽收地方黑函、耳語攻擊，使得尋求四連霸的黃志雄痛失立委寶座。

事後洪佳君針對這些耳語提出刑事誹謗告訴，以正視聽；黃志雄則是在沈寂多年後捲土重來，除了勤跑基層，也以新北市體育總會理事長等身份，在臉書分享時事看法，議題跨及館長PK練喻軒、冰協為什麼放棄國際比賽主辦權等。

律師出身的蘇巧慧形象親民，上屆挾帶著蘇貞昌女兒光環空降，首次參選就順利高票當選，上任後勤跑基層，問政風格犀利，特別關心教育及兒童福利政策，多次獲得公民監督國會聯盟評選為優秀立委。

由於蘇貞昌出任行政院長，地方認為蘇巧慧也獲得不少中央關愛眼神，許多不易克服的困難，她都能讓預算到位，由於在地方建樹良多，甚至連鶯歌區20位里長都不分黨派具名支持。

2020年立委大選，第五選區「復仇之戰」的氛圍悄然成形，蘇巧慧具有現任立委優勢，加上中央資源挹注，形勢看好；黃志雄與洪佳君長年耕耘地方，實力不容小覷，加上蘇內閣執政成果能否獲得選民青睞，也將與選戰結果息息相關。

(中時 )