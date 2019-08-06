美國之音今天報導，隸屬大陸國家石油公司的油輪正在不顧美國制裁禁令，幫助運送伊朗石油。英國《金融時報》華府時間5日根據油輪追蹤網站（TankerTrackers）提供的行星實驗室（Planet Labs）衛星照片和一名消息人士的提供的資訊說，隸屬大陸石油天然氣集團的崑崙銀行，近幾個月來雇用一支油輪船隊從伊朗向大陸運送石油，今年5月以來，至少有3艘與崑崙銀行有關的油輪被發現與伊朗船隻互動。

油輪追蹤網站說，崑崙銀行去年收購服役近20年的天鷹座號油輪，7月初空船駛向馬來西亞沿海，7月6日關閉衛星應答器。7月6到12日之間沒有發出自動識別系統訊號。在馬來西亞沿海再次出現時，已吃水很深，顯然裝滿貨物。

報導指出，7月10拍攝的衛星照片顯示，天鷹座號油輪與伊朗國家油輪公司的幸福號（Felicity）油輪在馬來西亞檳島沿海55公里處會合，似乎是轉移貨物。幸福號隨後返回伊朗，天鷹座號則裝載石油開往南中國海。

報導稱，崑崙銀行今年初還收購了Pacific Bravo號油輪。油輪追蹤網站提供的衛星照片顯示，Pacific Bravo號今年5月從伊朗裝載石油，駛往麻六甲海峽，7月2日在馬來西亞波德申港（Port Dickson）的停泊地點，與空載的伊朗油輪Humanity號會合。

報導說，Humanity號在7月3日關閉應答器；7月19日應答器重新開啟時，已準備在大陸錦州港停泊了。油輪此時吃水顯示，已經從Pacific Bravo號油輪轉裝了大約100萬桶原油。

報導指出，衛星照片顯示，與崑崙銀行有關的油輪都採取類似手段，包括關閉跟蹤裝置，並改變名稱。

油輪追蹤網站顯示，與崑崙銀行有關的油輪，今年5月以來至少3次在伊朗沿海裝載伊朗原油，或與伊朗油輪進行了船與船之間的石油交運。崑崙銀行與附屬機構似乎努力掩飾油輪的運輸資訊。至少4艘崑崙銀行擁有或營運的油輪在過去3個月改變名稱，改名是防止海事跟蹤的常用手法。

美國之音報導，崑崙銀行方面表示：「沒有參與進口原油業務」，否認「違反了任何法律規章」。但熟悉崑崙銀行活動的情報官員表示，美國政府認為這家銀行是「不良行為者」。

報導說，崑崙銀行過去12年來是大陸購買伊朗石油的主要官方管道，在2012年被美國的金融系統剔除。

報導說，崑崙銀行的行為引發美國政府關切。兩名美國官員說，公司應該意識到，對伊朗的制裁將會嚴格執行。美國財政部上星期還制裁了大陸國營石油貿易公司珠海振戎，因為這家公司從伊朗購買了石油。

(中時 )