美國之音今日報導，美國國務卿蓬佩奧5日訪問太平洋島國密克羅尼西亞，重申美國對3個「自由聯繫國」密克羅尼西亞、馬紹爾群島及帛琉的堅定承諾與夥伴關係。就在美國準備延長與這3個太平洋島國的安全協議之際，有專家呼籲美國強化與同樣提供這些島國獨特支持的台灣、以色列和太平洋島國間的緊密聯繫。

報導稱，蓬佩奧是美國第一位任上親訪密克羅尼西亞的美國國務卿。美國與3個自由聯繫國的安全協議將於2024年到期，依協議，美國為這些國家提供國防保護，美軍對這3國領海、領空具有控制權，3國則獲美國經濟援助。

美國猶太人委員會（AJC）亞太研究所高級專案研究員迪蘭．愛德曼(Dylan Adelman)4日在《國會山報》(The Hills)發文指出，3個自由聯繫國家也是以色列和台灣在聯合國的重要支持力量，在美國、以色列和台灣都有相同目標，希望確保這些太平洋朋友能夠擁有經濟、政治及環境的安全，美國應強化與以色列、台灣及太平洋島國之間的聯繫。

愛德曼說，除了美國之外，以色列和台灣也對這些島國提供獨特支持，美國、以色列、台灣與太平洋島國對彼此的相互尊重與外交聯繫非常深厚。台灣同樣需要朋友，在聯合國193個成員中，只有16個與台灣維持外交關係，其中就有6個太平洋島國，通過經常性援助和高級別訪問，台已成此地區可靠盟友。

但是愛德曼提到，不幸的是，大陸近來加大施壓要太平洋國家轉移外交承認，對這些拒絕外交轉向的國家「一方面承諾貸款及投資方案，另一方面卻威脅經濟孤立」，雖然一些國家堅守與台灣的關係，但其他像是索羅門群島，卻在辯論是否應該改變與台灣的外交關係。

愛德曼認為，美國與以色列、台灣形成協助太平洋國家的共同夥伴，對於促進美國在地區的目標非常重要，以色列和台灣提供了聯合發展項目、安全合作，以及在世界舞台上發出強大團結聲音的機會，三者間也有可以共同合作的領域，例如以色列與台灣有園藝項目；美國和以色列有環境適應；台美之間有政府交流項目，三者間則有醫療援助及可持續發展的經驗。

近年來大陸對太平洋國家的經濟援助和勢力的擴張引起美國、澳洲、紐西蘭等西方國家警覺。

這3個與美國維持「自由聯繫」關係的太平洋島國中，密克羅尼西亞與北京維持外交關係，帛琉與馬紹爾群島承認台北，蔡英文總統今年3月才訪問過帛琉與馬紹爾群島。

(中時 )