台北市長柯文哲今天中午要舉辦「台灣民眾黨」成立大會，積極拉攏鴻海創辦人郭台銘的動作不斷。前新北市長朱立倫今早在臉書PO出「同胞須團結，團結真有力」文章，從蔣渭水創立台灣民眾黨的核心理念，推崇蔣一生無私無我，念茲在茲「不應只會爭眼前小利、不知立永久大計」，呼籲國民黨應團結，不應裂解。

朱立倫的PO文，還附一張他站在北市捷運雙連站紀念公園蔣渭水紀念碑前的凝視照。據悉，該照片是朱昨天從高雄回台北後，有感柯今天組黨，近日又積極拉攏郭台銘，擔心國民黨遭柯裂解，特意去捷運雙連站拍攝，仔細端詳紀念碑的文字及每張照片，前後停留約半小時。文圖呈現的內容，除針對郭董柔性提醒及建言，也向藍營及支持者示警。

朱立倫PO文「同胞須團結，團結真有力」的內容如下：

今天我想談談蔣渭水先生，他巨大的身影，帶給這個時代珍貴的資產。

當年他創立台灣民眾黨，核心理念：「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」直至今日仍是我們參與政治、思考政策的嚮導明燈。

他主張調和民族運動，放諸當下台灣社會，我感覺意義在於團結全民，而非裂解全民。

延伸投射到政黨，我們期待一個團結的國民黨，而非裂解的國民黨。

渭水先生一生無私無我，念茲在茲「不應只會爭眼前小利、不知立永久大計」。

留下民主啟蒙、社會進步的深切期待，不妥協的勇氣、急公好義的人格。我們應該也必須，實踐在每一天的政治生活裡。

此時此刻世局紛亂，我們要把腳步踩穩，更需團結，「同胞須團結，團結真有力。」

(中時 )