東吳大學英文系一名陳姓男大生，擁有183公分身高，又在籃球場上表現優異，在系內號稱是「東吳天菜」，讓許多女網友狂喊「想轉到東吳」，沒想到與前女友分手後，為了與其他異性發生性關係，竟將2人交往時的性愛片，PO網16次，吃下妨害風化罪官司。

陳男的前女友是經友人告知才知此事，憤而報警處理。檢警調查，陳男將與前女友的不雅影片，上傳至PTT、Dcard等論壇後，今年1月再PO到XVideos、Pornhub等網站共計16次。

陳男將與前女友的不雅影片，上傳到各大網路論壇、網站16次，遭檢方依妨害風化罪起訴。（圖／翻攝網路）

據「東森新聞雲」報導，陳男到案後坦承犯行，同時表示是想藉著影片，吸引其他異性。檢方調查後，將陳男依妨害風化起訴，同時建請法官重判，全案7日宣判。

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(中時電子報)