怒批蔡政府「貪污說」拒道歉 柯Ｐ：民進黨有比國民黨清廉？

台灣民眾黨會員大會今登場，台北市長柯文哲從昨天開始就將槍口對準小英，直指「她旁邊的人都貪汙」，柯今天砲火依舊未停歇，再度提及慶富案、兆豐案及私菸案，怒嗆「民進黨有比國民黨清廉嗎？」媒體詢問是否要為昨天的貪汙說道歉，柯稱，只是用字不精確，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」

柯文哲今天生日，但一早就砲火四射，對於昨天的小英貪汙說，柯文哲受訪稱，用字不精確或用詞太狠，他一講就知道那地方有失言，更稱自己不是一般的政治人物，我們就是不高興就Ｋ下去！柯透露昨天下午去拜訪果東法師，自己反省權力的傲慢，就是不高興就打下去！

對於總統府表明「貪汙說」沒證據，要求柯道歉，對此柯雙手一攤嗆「我柯文哲講話就是這樣！高興不高興隨便你！」

柯說，作為過去都支持蔡英文的人，今天小英把台灣帶到這個地步，還是要能夠深刻檢討，柯也再度提及兆豐案、慶富案，他指出，很多東西總會有社會民意，小英要是不服氣就去做民調，請問民進黨有比國民黨清廉嗎？老百姓都看在眼裡，最近萬條香菸走私案，只是冰山一角！

話鋒一轉，柯文哲也說，自己也不認為韓國瑜有多厲害，他解讀「韓流」是民進黨自己製造出來的，所以當去年選舉民進黨在高雄大敗後，他要問小英，「作為總統你對高雄那場選舉有什麼反省？ 看你旁邊的人就覺得怎麼這樣子？「

柯文哲說，人家批評時，也要想想看有哪些地方可以改進？ 我們都希望台灣會更好，他作為過去支持小英的人，希望她能反省，自己是心裡想什麼就講什麼話，坦白講兩黨總統候選人出來，至少在知識份子、產業界每一個都很焦慮。

媒體詢問蔡英文總統PO文「抹黑別人不會讓自己更乾淨」回擊，柯不滿說，他講得地方哪裡不對？他當年還是支持民進黨，問題是三年後的台灣怎麼會變成這樣子？他作為台北市長還是很多業務相關，他要跟小英說「國家資源的不當使用也是一種貪汙腐敗！」

媒體詢問若看不慣藍綠候選人，是否自己出來選？柯重申，自己本來就不是很想選， 也不希望台灣陷入只有選舉，能不能大家靜下心把每天該做的事情做好，民進黨把柯文哲當假想敵，才搞成今天這個局面。

(中時 )