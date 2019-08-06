冬遊補助從9月起跑，來好山好水的花蓮走走吧！賞太魯閣峭壁鬼斧神工、瑞穗泡黃金湯！在花蓮壽豐的立川漁場也在9月1日舉辦「國際黃金蜆節」歡迎大小朋友蜆池摸蜆、親子廚房、文創手作、快閃市集...等系列活動摸蜆、嘗美味、認識環保護生態！

「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲！」在花蓮看得到！立川漁場主辦的國際黃金蜆節已是花蓮每年重點特色活動，目前全球只有花蓮壽豐立川漁場生產黃金蜆。在立川漁場可體驗古早摸蜆的俚語真義，每個人捲起褲管下水，結果摸著摸著褲子還是溼了，體驗豐富有趣生態活動。

立川漁場主辦的國際黃金蜆節已是花蓮每年最重要、人氣最爆棚的重點特色活動，目前全球只有花蓮壽豐立川漁場生產黃金蜆。被視為花蓮地方盛事的國際黃金蜆節，本年度於9/1在花蓮壽豐立川漁場登場，今年引領環保主題，盼大小朋友參加寓教於樂的環境教育。

今年活動亮點是開放養著數百斤黃金蜆的蜆池供民眾盡情摸蜆，也祭出環保獎品，由高空大炮將獎品趣味噴發。今年蜆節更增設具花蓮當地特色的快閃市集、還特別邀請花蓮銘師傅餐廳主廚莊育賢現場示範兩道以黃金蜆為主角的健康料理，更開設DIY專區指導民眾如何將蜆殼物盡其用，製作出文創小物。

9/1開跑的立川漁場2019國際黃金蜆節為民眾規劃蜆池摸蜆、親子廚房、文創手作、快閃市集等系列活動，也能來黃金蜆特色餐廳品嚐風味餐等！

(中時電子報)