PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜屢在各家民調蟬聯冠軍，各場造勢更引爆萬人空巷盛況，被外界認為2020總統大選，最有贏面候選人。韓黑卻吐槽，鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲同盟，民調將大勝韓；前立法院長王金平的「本土藍」，與韓票源高度重疊，若人脈與郭的金脈結合，韓大勢已去必成棄子。網友啼笑皆非，紛紛打臉。

網友在PTT論壇發《韓粉不用掙扎 韓打不贏郭柯》一文，表示有民調指出，韓國瑜已經慘敗，要韓粉別再掙扎了。更痛批韓初選作弊比蔡英文還誇張，韓粉素質也比英粉差。

不僅如此，該網友分析，縱然郭台銘與柯文哲都搶不到韓國瑜的票，王金平的殺傷力卻不容忽視。因為王所代表的「本土藍」，跟韓的支持者具有高度重疊性；根據藍、綠長期累積的樁腳組織，大概有20%至25%的實力，其中王就能掌握約5%至10%。韓粉們多是「利益粉」，會聚集是看韓勢大，一旦郭、柯同盟與韓互有輸贏，韓將被忽略。且以王的人脈加上郭的金脈，陸軍至少能再挖個3%沒問題。

文章一出，引發熱烈迴響，網友啼笑皆非，紛紛留言打臉：「你可以說蔡（英文）穩了就好」：、「韓一定打得贏柯，柯糞（粉）只能肖想郭董流口水」、「睡前一笑！坦白說，郭柯王這三人都是空氣票，網路喊很大聲啦，現實根本票開不出來吧」、「菸粉好了啦」、「柯糞（粉）陸軍不曉得有多少呢？明天創黨就知道」、「好啦！早點睡了，好好作夢吧！」

(中時電子報)