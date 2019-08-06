根據媒體最新民調顯示，2020不論是郭台銘參選總統、或是柯文哲出戰，柯郭聯盟所向無敵，民調都領先總統蔡英文與代表國民黨參選的高雄市長韓國瑜。對此，柯文哲今受訪說，自己本來就不是很想選，不希望整個台灣陷入只有選舉，是民進黨把柯文哲當假想敵才搞成今天這個局面。

柯文哲說，政治上如果你講不出更好的方法，現在這個爛方法就是最好的方法，坦白講這是台灣政治上一直在一種不是很正面的循環，我們常在爛蘋果中找一個看起來比較不爛的，現在其實還是那句話，兩黨總統候選人出來，產業界、知識份子每個都焦慮的一塌糊塗。

柯文哲說，今天這個局面何嘗不是民進黨自己製造出來的，他從沒有說過要選，但從2017年世大運結束後，每天就在做不必要的民調，何必每次把柯文哲當假想敵在打，打到最後整個國家亂掉，台灣整體利益特別要考慮長期問題，把人民最大福祉當作最大考量，很多事情都可以避免，台灣不應該走到這個地步，這是他的內心話。

(中時 )