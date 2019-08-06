紙風車劇團希望工程巡迴演出因場地租借問題，5日臨時宣布本周末在台中的2場演出將喊卡，台中市長盧秀燕6日參加市政會議前指出，在申辦過程中若有不快，中間一定是有誤會，已指示教育局儘速化解誤會、道歉，並協助紙風車。

盧秀燕指出，紙風車是大家喜歡、肯定的團隊，台中市歡迎都來不及，若申辦過程有不快，一定是服務不夠好、她代表市府致歉，現在既然造成誤會，就要去化解誤會、道歉，絕對不會打壓。

(中時 )