紙風車來不來？盧秀燕：教育局協助 10:062019/08/06 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕針對紙風車演出臨時喊卡，6日再度說明並道歉。(林欣儀攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紙風車劇團希望工程巡迴演出因場地租借問題，5日臨時宣布本周末在台中的2場演出將喊卡，台中市長盧秀燕6日參加市政會議前指出，在申辦過程中若有不快，中間一定是有誤會，已指示教育局儘速化解誤會、道歉，並協助紙風車。 盧秀燕指出，紙風車是大家喜歡、肯定的團隊，台中市歡迎都來不及，若申辦過程有不快，一定是服務不夠好、她代表市府致歉，現在既然造成誤會，就要去化解誤會、道歉，絕對不會打壓。 (中時 ) #誤會 #紙風車 #盧秀燕 #台中 #演出 也許您會感興趣 推薦閱讀 長春運動中心年底完工 盧秀燕加碼綠川水環境改善 17:232019/08/02 生活 盧秀燕贈國際同濟會台灣總會漆器工藝 愛的力量「藝」起來 17:232019/08/02 生活 限縮陸客衝擊 盧秀燕：9月直航日韓城市 度觀光寒冬 15:352019/08/03 政治 紙風車演出告吹 蔡其昌斥粗暴手段糟蹋 16:502019/08/05 生活 紙風車停演？中市府：誤會 場地租借照規定 18:162019/08/05 政治 紙風車批被中市糟蹋 文化局：不會有色彩看法 屯藝中心即已付費邀演 18:302019/08/05 政治 紙風車台中演出喊卡 張廖萬堅尋求企業贊助年底加演兩場 18:252019/08/05 政治 紙風車台中停演 盧秀燕：努力化解誤會 一切以孩子為重 22:382019/08/05 政治 為了孩子的笑容 紙風車不來了 盧秀燕盼化解誤會 00:102019/08/06 生活 紙風車不來了 盧秀燕盼化解誤會 04:102019/08/06 藝文副刊 生活熱門新聞 利奇馬恐變「西北颱」吳德榮：是颱風季中最強的 - 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 - 生活 衝向第3高 威力彩下期頭獎18.2億元 - 生活 颱風來襲前 北部6縣市悶熱飆36度以上 - 生活 聽颱風來…壓力大!韓國瑜這樣準備 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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