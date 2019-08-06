香港昨日歷經三罷後，人民日報海外版今在頭版刊登「再折騰，香港傷不起！」的社評，指出目前香港經濟處境嚴峻，陷入衰退的風險正逐步增大；示威活動，讓部分旅客望而卻步；香港的營商環境、營商信心也受到一定程度的影響，讓部分投資者猶疑觀望。再折騰下去，將傷及香港經濟社會發展的元氣，其苦果最終只能由香港市民吞下。

該社評表示，最新資料顯示，香港經濟動力正逐步減弱，發展前景令人擔憂。香港特區統計處上周公佈了今年第二季度本地生產總值（GDP），與去年同期相比實質增長0.6％，處於10年來的最低位。

按年增速看似與首季看齊，但經季節性調整後按季計算實際上已呈現0.3％的負增長，因為今年第一季度跟去年第四季相比是按季增長1.3％，即經濟在第二季缺乏增長動力。如果第三季繼續呈負增長，則技術上來說香港會陷入經濟衰退。

社評說，旅遊業對香港經濟的貢獻率為5％，然而，香港近期發生一系列暴力違法活動，對旅遊業造成不小影響，並拖累與此相關的零售、餐飲、酒店和物流等等。

統計資料表明，6月份訪港旅客人次約514萬，環比下降77萬人次。香港本地零售業總銷貨價值按年跌幅，由5月份的1.4％，擴大到6月份的6.7％。其中，消費金額較大的項目跌幅尤為顯著，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物6月份的銷貨價值大跌17.1％。餐飲行業第二季的總收益為287億元，按年下跌0.4％，經季節性調整後與上季比較，更下跌4.6％，是10年來最差的情況。酒店入住率也不斷下探。

社評指，對於香港這樣一個外向型的小型經濟體，在複雜多變的國際經濟環境下，如果營商環境、營商信心有所下降，必將影響客商赴港經商及投資的意欲，自然也會加大各支柱產業所面臨的外部風險。

社評最後說，香港雖然積攢下一些不錯的家底，具有一些有利條件和獨特優勢，但也經不起折騰。香港亂下去，全社會都要買單。

(旺報 )