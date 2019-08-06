北市一名翁姓男子半夜在北市花博公園，見到一名剛與男友吵架完，負氣離開在公園散心的落單美女，翁男上前搭訕，竟直接將手伸進女方低胸上衣內摸胸，還脫下自己褲子，壓在女方身上企圖性侵，女子男友恰巧回心轉意回公園找人，一時大怒報警逮狼，但一審翁男辯稱碰到仙人跳，法院依強制性交判刑1年10月，二審翁男上訴認錯，仍判相同刑度，緩刑5年，另須提供60小時義務勞務。

檢警調查，2018年8月24日凌晨3時，20多歲正妹穿著背心、裙裝和男友相約花博公園散步談心，不久因故起口角，正妹氣得掉頭就走，男友也未攔阻她離去。她走到新生北路三段旁的民族公園，在涼椅坐下休息，被翁盯上。

翁見她獨坐且四下無人，心生歹念，上前搭訕問說「妳是不是腳痛？」隨即伸手襲胸，正妹揮手抗拒，翁還自脫褲子欲強逼坐在椅上的正妹口交，正妹一再反抗。

翁準備將正妹帶往公園暗處性侵，所幸男友回頭找人，驚見翁男竟意圖性侵女友，當場喝斥並報警，警方趕來逮捕翁男送辦。

事後，正妹指控翁男曾逼她口交，但因檢警未在正妹的口腔採集到翁男DNA，認定翁男性侵未遂，依法起訴。

(中時電子報)