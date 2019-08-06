台灣飲料店一芳水果茶昨在官方微博上發文表示，支持「一國兩制」、譴責香港罷工，遭到台灣網友揚言抵制。PTT一則貼文指出，一芳在香港深水埗分店，遭到香港示威民眾惡搞，將「一芳台灣水果茶」改成「共芳支那水果茶」。

有PTT網友看香港媒體直播時發現，一芳水果茶在香港深水埗分店的分店招牌，被示威民眾噴漆，將「一芳台灣水果茶」改成「共芳支那水果茶」；連招牌所示的「TAIWAN」也被噴漆抹掉。

(旺報 )