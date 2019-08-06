香港一芳招牌遭憤怒民眾噴漆惡搞 10:212019/08/06 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港一芳招牌遭塗改成「共芳支那水果茶」。(截圖綠黨FB) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣飲料店一芳水果茶昨在官方微博上發文表示，支持「一國兩制」、譴責香港罷工，遭到台灣網友揚言抵制。PTT一則貼文指出，一芳在香港深水埗分店，遭到香港示威民眾惡搞，將「一芳台灣水果茶」改成「共芳支那水果茶」。 有PTT網友看香港媒體直播時發現，一芳水果茶在香港深水埗分店的分店招牌，被示威民眾噴漆，將「一芳台灣水果茶」改成「共芳支那水果茶」；連招牌所示的「TAIWAN」也被噴漆抹掉。 (旺報 ) #水果茶 #香港 #台灣 #一芳 #招牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 超萌水果冰棒！盤點夏天必吃快閃凍品 08:562019/08/05 風格 全港今大罷工！各航空公司陸續公告取消航班 10:352019/08/05 生活 受香港機場流量管制影響 相關航空公司取消部分航班 13:572019/08/05 生活 保險信望愛獎 台灣人壽、台壽保產險穫5大獎、5優選 19:382019/08/05 財經 全港三罷 台資一芳水果茶發文反罷工挺一國兩制 20:182019/08/05 兩岸 一芳水果茶臉書 湧入逾千筆留言 21:012019/08/05 政治 一芳水果茶挺一國兩制 網友灌爆臉書罵翻 22:252019/08/05 政治 一芳水果茶挺一國兩制 政院暫無回應 22:272019/08/05 政治 挺一國兩制 一芳：非台灣總公司聲明 22:372019/08/05 政治 「一芳各表」 部分台灣加盟店 不認同香港代理商聲明 00:012019/08/06 政治 兩岸熱門新聞 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 港大罷工 陸官媒：香港傷不起 - 兩岸 - 旺報 陸企暫停新美國農產採購 陸外交部：美先毀大阪共識 - 兩岸 香港一芳招牌遭塗改成「共芳支那水果茶」 - 兩岸 - 旺報 傳9月停航小三通？金門民眾憂心將有苦日子 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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