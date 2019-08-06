根據爆料天王沃神的報導指出，現年42歲的老飛人卡特簽下1年合約重返老鷹，這不僅是他職業生涯的最後一季，同時也將是創紀錄的賽季。

卡特在1998年選秀首輪第五順位被勇士選中，但隨即被交易至暴龍，他是NBA史上最有名的扣將之一，因此獲得飛人稱號。

卡特是目前NBA聯盟年紀最大的球員，先後效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊和老鷹。

卡特與老鷹完成續約後，將在11月展開第22季職業生涯，超越了諾威茲基、賈奈特、派瑞許以及出，現年42歲的老飛人卡特簽下1年合約重返老鷹，這不僅是他職業生涯的最後一季，同時也將是創紀錄的賽季。

卡特在1998年選秀首輪第五順位被勇士選中，但隨即被交易至暴龍，他是NBA史上最有名的扣將之一，因此獲得飛人稱號。

卡特是目前NBA聯盟年紀最大的球員，先後效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊和老鷹。

卡特與老鷹完成續約後，將在11月展開第22季職業生涯，超越了諾威茲基、賈奈特、派瑞許以及凱文威利斯等4人的21個球季紀錄。

而且如果卡特能在2020年成功上場的話，他將是NBA史上第一位職業生涯橫跨4個10年(1990-2000-2010-2020)的最偉大球員。

(中時電子報)