根據爆料天王沃神的報導指出，現年42歲的老飛人卡特簽下1年合約重返老鷹，這不僅是他職業生涯的最後一季，同時也將是創紀錄的賽季。
卡特在1998年選秀首輪第五順位被勇士選中，但隨即被交易至暴龍，他是NBA史上最有名的扣將之一，因此獲得飛人稱號。
卡特是目前NBA聯盟年紀最大的球員，先後效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊和老鷹。
卡特與老鷹完成續約後，將在11月展開第22季職業生涯，超越了諾威茲基、賈奈特、派瑞許以及出，現年42歲的老飛人卡特簽下1年合約重返老鷹，這不僅是他職業生涯的最後一季，同時也將是創紀錄的賽季。
卡特在1998年選秀首輪第五順位被勇士選中，但隨即被交易至暴龍，他是NBA史上最有名的扣將之一，因此獲得飛人稱號。
卡特是目前NBA聯盟年紀最大的球員，先後效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊和老鷹。
卡特與老鷹完成續約後，將在11月展開第22季職業生涯，超越了諾威茲基、賈奈特、派瑞許以及凱文威利斯等4人的21個球季紀錄。
而且如果卡特能在2020年成功上場的話，他將是NBA史上第一位職業生涯橫跨4個10年(1990-2000-2010-2020)的最偉大球員。
(中時電子報)
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