王浩宇在FB怒轟，15年前我是議員嗎？我的家人是公眾人物嗎？有必要這樣死死相逼?最後並說「政治追殺不要太誇張」。(王浩宇臉書)

王浩宇開砲韓粉。(王浩宇臉書)

王浩宇回覆網友留言。(王浩宇臉書)

桃園市議員王浩宇之前因農舍問題安靜一段時間最近又復出黑韓，且在3日狂檢舉韓粉攤商要警察開單。議員詹江村要申請王浩宇家農舍前方的路權舉辦園遊會，宣導農地農用請勿蓋豪華農舍。王浩宇在FB怒轟，15年前我是議員嗎？我的家人是公眾人物嗎？有必要這樣死死相逼?最後並說「政治追殺不要太誇張」。

桃園市議員詹江村昨日下午在《大政治大爆卦》連線時說，已打給中壢區公所，要求會勘王浩宇家農舍前是否適合舉辦公益園遊會，且許多網友已在他臉書報名想參加。

對此，王浩宇在臉書怒轟「一個在美國唸書的高中生，台灣的家裡蓋了個新房子，能懂多少?那一年，我才16歲。一個依當時法規興建的建物，後來被發現有部分是違建，因為是老舊違建，也已經依法列管。」

王浩宇說，台灣的違建非常普遍，桃園就有6.5萬件。簡單來說，幾乎每個人家裡都有，陽台、車庫、雨遮、頂加，幾乎是每戶都有，這根本不是什麼特例。而政府的處理方式都是一致的，任何人都不會有特權、不該有特權，只要不要關說就好，會依序處理。

他也再度提到韓國瑜夫婦，王浩宇說「李佳芬是自己當議員任內蓋的，她的老公現在要參選中華民國總統，籃球場那間根本沒有合法申請！15年前我是議員嗎？我的家人是公眾人物嗎？」

王浩宇問「有必要這樣死死相逼，有必要比中指、威脅要潑糞，到處騷擾鄰居、附近住戶，讓警察必須整天加強巡邏嗎？」最後並說「政治追殺不要太誇張」。

網友留言「啊大家都違建又不是只有你一個，違建拆了又蓋蓋了又拆，萬一發生什麼事真的很危險⚠️啊」王浩宇回「 我自己蓋的就算了，幾十年前的房子是要怎樣？而且政府本來就會有相關規定，這樣刻意曝光居民身份根本誇張。」

另一人留言「怎麼批評別人，自己不是就該做好嗎？」王浩宇怒回「所以已經依照關規定列管排拆，不然要怎樣？」

網友說「沒辦法～當你對別人苦苦相逼的時候就應該要有心理準備了⋯⋯⋯除非你們什麼錯事都沒做那就不用怕！ 當你一直打人家的違建就應該想想自己家裡的狀況⋯現在不是一句你當年還小 多久前的事情了就能擺平⋯李佳芬都嫁出去了～他們李家祖墳還不是被綠營挖出來是違建😂😂😂 這就是政治⋯⋯⋯你身在其中還不懂嗎？ 所以該拆的趕快吧～不然只會讓人覺得你二套標準！！（還是你本來就是二套標準呢？？😆😆😆）」。

(中時電子報)