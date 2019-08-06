國東6日後段班對決，馬林魚菜鳥先發投手道格(Robert Dugger)首戰失5分吞敗，陳偉殷於第7局登板善後，沒有失分且飆出3K，終場大都會以6-2獲勝。殷仔投完最後兩局僅花費26球，還三振了全壘打王阿隆索(Pete Alonso)，自責分率繼續降至6.65。

7局下馬林魚落後4分，陳偉殷一上來就碰到阿隆索，連續3顆直球對決，前兩球打成界外，第3球揮棒落空三振！阿隆索雖是右打的重砲，對付殷仔4打席掛零，只有1支犧牲打，吞了兩張老K。

接下來戴維斯(J.D. Davis)打成投手前強襲球，被陳偉殷接著正著！這球殷仔反應非常快，還是跟重心相反方向的反手接殺，被轉播單位形容像是接住子彈一樣。

8局下陳偉殷又是連3記直球K掉拉加瑞斯(Juan Lagares)，中間被敲了一壘打但最後再K掉羅薩利歐(Amed Rosario)。今天他的球突然變得很難打，3張老K全賞給右打者且都是揮棒落空。

大都會此役派出賽揚獎投手狄葛朗(Jacob deGrom)搞定馬林魚，以56勝56負辛苦爬回5成勝率，但是前一戰報銷了大將坎諾( Robinson Cano)，爭取國聯外卡又出現利空。

(中時電子報)