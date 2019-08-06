酒測棒外觀類似交管棒，但檢測結果是由握把處液晶螢幕顯示。棒體紅光為輔助交管使用，非酒測結果。（翻攝自崧浩科技公司官網）

高雄一名陳姓男子與朋友聚餐飲酒後，返家時遭警方尾隨至住家門口盤查酒測，驗出酒精反應，依違反「道路交通管理處罰條例」遭罰15000元、吊扣駕照一年。但陳男不滿員警跟蹤、執法行為粗暴，事後提行政訴訟。警方否認陳男說法，卻拿不出秘錄器畫面佐證取締經過，交通局最後裁決陳男勝訴。

6月3日凌晨，陳男與朋友在五福二路一家熱炒店聚餐，席間喝了一瓶多啤酒，騎車離開餐廳時被一旁兩名騎機車的員警盯上，一路尾隨他近一公里返家。正當陳男停好機車、推開住家大門時，被員警一把抓住手臂、拖出門外酒測。

陳男表示，員警當下拿出一支紅色交管棒表示是酒測器，要他吹氣。陳男照做一吹，交管棒整根亮起紅燈，員警質疑「有喝喔？酒測有反應」陳男自知酒駕不對，隨即承認。員警接著拿出正式酒測器，測得陳男酒精值0.2毫克，當場呼叫一車三員支援，將陳男及機車帶回派出所偵辦並開罰15000元、吊扣駕照一年。

不過，陳男不滿員警從熱炒店一路尾隨他返家，還以粗暴的方式將他拖出家門盤查，過程中還謊稱交管棒為酒測器，真正酒測前其中一名員警才打開秘錄器，且只給一瓶礦泉水，也沒告知權益，因此怒提申訴。交通局一度回應，要陳男自行調閱監視器、提供錄影佐證，陳男認為不合理，直接告上法院。

新興分局回應，員警於熱炒店前發現陳男逆向騎車，才一路尾隨、攔停酒測。分局還強調，經調閱戶政資料，事發現場非陳男戶籍地，沒有「在家門口被警察抓出來酒測」一事。但陳男反駁，從騎樓牽車離開遭控逆向，警方大可當場攔停告發，不需尾隨他一公里返家。且事發地確實為他現居住所，警方卻以戶籍地反駁，實在莫名其妙。

高市府警察局網站6月21日曾發布「實施酒測標準程序」一文，提醒員警執行酒測正當程序，內文開宗明義提到「檢測前需全程連續綠影」，就是為了要避免爭議。

最後交通局裁決，表示員警執行酒測時無蒐證畫面，違反「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之2「應以酒精測試儀器檢測且實施檢測過程應全程連續錄影」規定，同意撤銷原處分，判陳男勝訴。

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(中時 )