針對大陸商務部發言人就大陸相關企業暫停新的美國農產品採購發表了談話，大陸外交部發言人華春瑩表示，日前美方宣稱擬對3000億美元大陸輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，大陸國務院關稅稅則委員會對3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，大陸相關企業已暫停採購美國農產品。

華春瑩指出，大陸有關部門表示，大陸市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

(旺報 )