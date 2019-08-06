陸企暫停對美農產採購 陸外交部：盼美落實大阪會晤共識 10:262019/08/06 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中美貿易示意圖。(圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對大陸商務部發言人就大陸相關企業暫停新的美國農產品採購發表了談話，大陸外交部發言人華春瑩表示，日前美方宣稱擬對3000億美元大陸輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，大陸國務院關稅稅則委員會對3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，大陸相關企業已暫停採購美國農產品。 華春瑩指出，大陸有關部門表示，大陸市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。 (旺報 ) #大陸 #農產品 #美國 #採購 #會晤 也許您會感興趣 推薦閱讀 美記者爆料：陸將投震撼彈 要求國企停買美農產品 14:172019/08/05 國際 美稱中方無採購農產品實際行動 陸發改委：指責不實 18:192019/08/05 兩岸 否認沒買美國農產品 陸：227萬噸大豆已裝船 22:062019/08/05 國際 越演越烈 傳陸暫停從美進口農產品 04:102019/08/06 全球財經 陸將要求國企停買美農產品 01:182019/08/06 兩岸要聞 陸兩部門：陸相關企業暫停美農產品採購 08:452019/08/06 國際 陸相關企業暫停新美國農產品採購 10:102019/08/06 國際 反制美方加關稅 陸暫停採購美農產品 09:192019/08/06 財經 中美貿易戰火升級至匯率戰 台指期開盤大跌 09:142019/08/06 財經 陸企暫停新美國農產採購 陸外交部：美先毀大阪共識 10:202019/08/06 兩岸 兩岸熱門新聞 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 港大罷工 陸官媒：香港傷不起 - 兩岸 - 旺報 陸企暫停新美國農產採購 陸外交部：美先毀大阪共識 - 兩岸 香港一芳招牌遭塗改成「共芳支那水果茶」 - 兩岸 - 旺報 傳9月停航小三通？金門民眾憂心將有苦日子 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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