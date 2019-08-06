高雄市長韓國瑜「平日拚巿政、假日拚國政」，卻遭民進黨高雄市議員黃文益批評，放的假都是有薪假，要韓不要當落跑市長，讓別人去堅守岡位。對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千怒批黃文益，有臉說韓國瑜，卻沒膽說總統府秘書長陳菊，如果永遠只是「嚴以律國瑜，寬以待陳菊」，這樣的市議員講出來的話還有人會信嗎？

對於韓國瑜的出勤問題，孫大千於臉書發文指出，按照現行的相關法規的規定，週休二日的時間，原本就是屬於公務人員的個人時間，無需請假，哪裡來的什麼「有薪假」？故意用這三個字來混淆視聽，不就是為了要醜化韓國瑜嗎？那麼請問一下這位市議員，你的週休二日算不算「有薪假」呢？你平常一年365天，一天24小時，都有死守在你的選區，寸步不離嗎？你這樣算不算是「要別人堅守，自己落跑」呢？

孫大千批評，陳菊過去在擔任市長期間，不管高雄市發生疫情，或是天災，陳菊的出訪或者是輔選行程，一樣都沒有少過。請問這位昔日民進黨的大將，你當年怎麼不直言勸說，大力批評呢？難不成，陳菊的週休二日就不是「有薪假」，而韓國瑜的週休二日就是「有薪假」嗎？

孫大千感嘆，身為一位高雄市議員，連「公務人員週休二日實施辦法」都搞不懂，還敢領高雄市民的薪水，這樣的市議員，早就應該辭職以謝高雄市民了吧！

(中時電子報)