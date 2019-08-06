知名青春綜藝《大學生了沒》捧紅LULU、蔡阿嘎、袁艾菲、夏語心等網紅明星，其班底脫離學生身分後，進入演藝圈發展的不在少數，形象大多清新健康，不料如今驚爆人氣班底之一的「大亨」林辰安，從美國返抵台灣時，被海關查獲行李中夾帶含有大麻的相關產品，數量眾多，其中甚至有大麻萃取液，因持毒當場被帶回偵辦。

現年33歲的大亨如今是德國撲克選手，曾拿下澳門紅龍盃等多項賽事冠軍，4年前被PokerStars以七位數簽約金，延攬為職業隊成員，這回他正是赴美參加比賽，據《ETtoday》報導，大亨5月時赴拉斯維加斯參賽，當時警方已獲線報，聽聞他打算攜帶大麻回台，直到7月19日他跟林姓友人一同抵達桃園國際機場，入關時隨即遭攔下檢查行李，當場起出20多瓶、總重1600毫升的大麻濃縮萃取液，以及若干含有大麻成分的運動飲料、泡澡球等物品，兩人隨即被警方帶回偵辦，查扣的相關物品悉數送驗。

而檢驗後，發現大亨持有物含有管制藥品CBD(大麻二酚)，其友人所持物品則被驗出含二級毒品THC(四氫大麻酚)，對此，兩人辯稱不知攜帶大麻萃取液回台是違法行為，也強調東西只會自己用，沒有販售意圖，然訊後警方仍依違反藥事法、毒品罪嫌將2人送辦。

(中時電子報)