中國國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購，暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。大陸官媒新華社今天刊出記者韓潔的評論文章〈言而無信害人害己，中企暫停農產品採購責任在美方〉。

文章表示，在中方一直以實際行動落實兩國元首大阪會晤共識、積極採購美國農產品的背景下，造成這一令人遺憾的結果，責任完全在美方，也充分證明貿易戰是把「雙刃劍」，美方屢屢出爾反爾、言而無信，終將害人害己。

文章指出，這是國際社會不希望看到的一幕——就在作出「美方不再對中國產品加徵新的關稅」承諾一個月之際，美方不顧雙方在上海剛結束的第12輪中美經貿高級別磋商取得的「建設性」進展，再度揮舞關稅大棒，並無端指責中方沒有採購美國農產品的實際行動。

而事實真相是，中方一直言而有信，在採購美農產品方面積極顯示合作誠意。最新統計顯示，自大阪會晤後至7月底，已有227萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計8月份還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已簽協議的1400萬噸大豆中僅剩30萬噸9月份待裝船。

不僅如此，7月19日開始，中方相關企業持續就採購美國大豆、高粱、小麥等農產品進行詢價。截至8月2日晚，已成交包括大豆13萬噸、高粱12萬噸、小麥6萬噸、豬肉及製品4萬噸等在內相當數量的農產品，而且這些成交的農產品，均由中方企業向國務院關稅稅則委員會申請排除進口加徵關稅。

文章表示，中美兩國在農業領域互補性很強，中國市場容量大，可以說進口美國優質農產品前景光明。但美方的行為著實令人寒心失望，此番對華升級關稅摩擦，在傷害中美農產品貿易的同時，也將嚴重打擊美國農民和美國消費者利益，最終「搬起石頭砸自己的腳」，害人又害己。

文章呼籲，中美合則兩利，鬥則俱傷。希望美方認真落實兩國元首大阪會晤共識，言而有信、落實承諾，多做一些利人利己的事，少一些損人不利己的行為和無端指責，為中美雙方農業領域合作創造必要條件，也為中美經貿合作掃清前行的障礙。

(中時 )