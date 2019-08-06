冷飲連鎖店「一芳」在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，立法院副院長蔡其昌今天表示，一芳的執行長柯梓凱不是什麼藍綠人士，但捅這個婁子讓他難以想像，台灣消費者也無法接受，總公司應出面道歉並說明緣由，除非不要台灣市場了。

蔡其昌今上午接受廣播專訪時表示，他與一芳執行長柯梓凱是中興大學校友，為人熱心，不是熱愛中國大陸的那種人，但發生這個事情後不少台灣加盟店都跳出來不支持此聲明，公司應當成危機處理，「我認為他要出來說明，除非他不要台灣市場」。

主持人一度追問，會不會有人認為都是因為蔡政府與對岸關係不好所導致？蔡其昌說，要和老共關係好下跪就好了，台灣總統哪有那麼好做？

蔡其昌強調，目前一芳的主力都在中國，捅這個婁子讓他難以想像，柯梓凱應該出來說明是什麼緣由；他說，有些企業是打從心裡舔共，但有些人是無奈，「但無奈也要有他的格」，這是不一樣的。

(中時 )