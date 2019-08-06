台北市長柯文哲昨直指總統蔡英文「旁邊的人都貪汙」，柯今又怒嗆「民進黨有比國民黨清廉嗎？」至於要不要為昨天的貪汙說道歉，柯說只是用字不精確，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」。政大教授陳芳明對此表示，柯組黨後開始口無遮攔，顯然「病得不輕」。

柯文哲昨提及，2016年他是支持蔡英文的，但是怎麼把國家搞成這樣子，「妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」對此，蔡英文回應，柯只要提出證據，不管是誰，她就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，不應被任意抹煞，柯應向他們致歉。

柯文哲昨「貪污說」引發極大爭議，他今天稱用字不精確或用詞太狠，並表示他一講就知道那地方有失言。不過他認為自己不是一般的政治人物，「我們就是不高興就K下去」。至於要不要道歉，柯則稱「我柯文哲講話就是這樣！高興不高興隨便你」。

對此，陳芳明在臉書指出，醫生是人，也一樣會生病，他認為柯搖身變成總統候選人後，似乎就立刻生病了，且病得不輕。開口發言，就立刻傷人，看來病情有些嚴重。他諷刺表示，醫生生病就應該去看醫生，而不是去組黨。他說柯組黨之後開始口無遮攔，顯然「病得不輕」。

(中時電子報)