新竹縣一名62歲張姓男子，不僅在家與16歲外孫一起看A片，看到一半還獸性大發，強逼外孫幫口交、肛交得逞，外孫不甘受辱，憤而報警控告提告。

張男案發後辯稱，指外孫說想看A片，才會放給外孫看，期間上完廁所出來，發現外孫在客廳DIY，才會一時衝動發生這種事，但他並未將生殖器侵入外孫肛門。但檢方不採信對於張男的辯詞，仍將他依強制性交罪起訴。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)