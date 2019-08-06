荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 10:282019/08/06 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子與孫子看A片，獸性大發硬上得逞。(示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣一名62歲張姓男子，不僅在家與16歲外孫一起看A片，看到一半還獸性大發，強逼外孫幫口交、肛交得逞，外孫不甘受辱，憤而報警控告提告。 張男案發後辯稱，指外孫說想看A片，才會放給外孫看，期間上完廁所出來，發現外孫在客廳DIY，才會一時衝動發生這種事，但他並未將生殖器侵入外孫肛門。但檢方不採信對於張男的辯詞，仍將他依強制性交罪起訴。 ★ 尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時電子報) #新竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2至4歲育兒津貼申請第2天 須查驗證件親送 12:142019/08/02 社會 鄧雨賢紀念音樂會夏夜‧三線情 3日晚間將登場 18:202019/08/02 生活 指國中教肛交、3P 法院裁定孫繼正不罰 20:212019/08/02 社會 甘迺迪家族悲劇再現 羅伯甘迺迪22歲外孫女驟逝 21:102019/08/02 國際 竹縣育兒津貼 只能親辦惹民怨 04:102019/08/03 地方新聞 新竹縣波麗士體驗營 200學生挑戰 17:182019/08/03 生活 認識國產木材 親子一起來 04:102019/08/04 地方新聞 竹縣模範父親表揚 感謝父親們以身作則 17:222019/08/04 社會 與樂樂情如父女 河馬爸爸獲獎 04:102019/08/05 地方新聞 告小三幫老公口交 檢方起訴 09:292019/08/05 社會 社會熱門新聞 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 陸美魔女來臺賣淫 8天接25客只賺這些 - 社會 花博辣妹跟男友吵架 男企圖性侵的下場是... - 社會 183cm東吳天菜為把妹 與女友性愛片PO網16次 - 社會 知名女校驚爆女女性侵 導師拗兩情相悅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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