一芳台灣水果茶在微博聲明，強調堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工。行政院副院長陳其邁昨在臉書表示，水果茶如果強加了外來的政治味，沒有單純、簡樸來自台灣這片土地的堅持，一果兩汁，那就不會激發台灣人的情感共鳴。

陳其邁說，正港台灣人喝正港台灣茶，台灣的水果茶是很多人夏天的最愛，包括他。但如果強加了外來的政治味，沒有單純、簡樸來自台灣這片土地的堅持，一果兩汁，那就不會激發台灣人的情感共鳴。天然的尚好，水果茶的秘訣在此，賣水果茶的秘訣也是如此。

陳其邁臉書並引一芳水果茶官網文字，「台灣是個美麗又豐富的寶島，餵養了好幾世代的台灣囝仔，無論酸甜苦辣，最難得的是那份單純敦厚又充滿人情味的簡樸。 採用當令盛產水果，絕不添加任何濃縮汁調味，滿口都是水果自身的鮮甜；所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT的認同，也讓古早經典再現。」陳其邁說，很多人也都因此，在喝茶時，多了一分台灣人的幸福。

(中時 )