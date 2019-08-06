昨天午夜時分，中國相關企業暫停新的美國農產品採購的消息傳出。從午夜到今天清晨，大陸中央及官媒五文連發，明確正告美方：中美經貿摩擦正在因美方的逆動而升級，中方一貫堅持的立場就是「不願打，不怕打，必要時不得不打」。

人民日報發表署名文章《不能沒有的公平》指出，中國相關企業暫停新的美國農產品採購的消息，毫不令人意外！

美方突然升級貿易摩擦，除了產生舉世驚詫的吸引眼球的收穫之外，只能落得下「失去」二字——盡失了信譽顏面，蒙受了經濟損失。

別忘了，中國是美國農產品的買家，是客戶。待「客」有道，才能有買賣，才能做交易。中國採購美國農產品的實際行動，對於美國農業來說簡直就是「及時雨」，在美國貿易政策陰霾下艱難度日的美國農民好不容易終於有了盼頭。但是，美國一些人又用關稅大棒瞬間打碎了美國農民的機遇之窗。

新華社發出評論文章〈言而無信害人害己 中企暫停農產品採購責任在美方〉，文章說，在中方一直以實際行動落實兩國元首大阪會晤共識、積極採購美國農產品的背景下，造成這一令人遺憾的結果，責任完全在美方，也充分證明貿易戰是把「雙刃劍」，美方屢屢出爾反爾、言而無信，終將害人害己。

總台國際銳評〈農產品貿易受阻，責任完全在美方〉強調，這是中方對美方再次揮舞關稅大棒採取的必要措施，具有合理性與正當性。美方一些人若真為美國農民利益考慮，就應認清大勢，聽一聽美國農民的呼聲，算一算自身利益得失，回到落實中美兩國元首大阪會晤共識的正確軌道上來，同中方相向而行，為兩國農業領域合作創造必要條件。

《光明日報》今天在評論版頭條發表復旦大學國際關係與公共事務學院研究員沈逸的分析文章〈中方暫停採購農產品，精準理性回擊美加稅威脅〉。文章稱，面對不負責任出牌的美方一些人，中方仍堅持精準理性回應，維護中美經貿關係健康發展以及全球經濟大局的用心可謂良苦，這是負責任大國應有的態度和擔當。

文章從三個層面進行詳細解讀：鼓勵合作，反擊脅迫，是中美經貿關係良性發展的必然選擇；對等尊嚴，有理有利有節，是中方對待中美經貿關係的基本態度；審慎精準，進退有據，是中方對待當下中美經貿摩擦的戰略選擇。

《環球時報》發表〈社評：美方妄加關稅，中方反制自然不缺席〉。社評稱，中國希望同美方達成貿易協議，這不是怯懦，而是用維繫合作保護人民福祉的善意和責任感。與此同時，每次華盛頓舉起關稅大棒，中方都會奮起反制，這已經沒有懸念。中方做事有理有力有節，在這種情況下暫停採購美國農產品就是中國採取針鋒相對行動的標準版。

文章提出了兩個問題，美方確實需要好好反思一下：一、中美經貿合作形成那麼大的規模，說它們是美國吃虧的過程，之前的美國政府傻，難道美國的進出口商們也都傻嗎？二、就農產品來說，本來美國農場主有充裕生產能力，中國又願意購買，美國的大量土地得以充分利用，但現在搞成如此局面，難道不是美國政府錯誤的對華經貿政策所致嗎？

(中時 )