通霄分局社苓所員警助失智老翁回家

謝明俊／台北報導

家住苑裡鎮社苓里的鍾姓老翁，疑患有失智及躁鬱症，經常利用家人不注意時獨自外出，日前鍾某再度離家徒步外出，在高溫的豔陽下走在產業道路上，民眾發現擔心老翁受不了炎熱天氣，趕緊報警，轄區通霄分局社苓所員警據報到場，查出身分後通知家人前來帶回，讓家人感激不已。

據通霄分局社苓所長陳世偉表示，日前所方接獲民眾報案，指稱在苑裡鎮社苓里產業道路旁發現一名老翁站立路旁，疑似為迷失老人，警方獲報後到場關懷，但老人對員警詢問內容都無法回答，經員警使用警用電腦人臉辨識系統查詢，並於現場查訪附近民眾，才查出老人是住在轄區社苓里的鍾姓老翁，由於當時日正當中天氣燥熱，員警擔心老翁會中暑，先將老翁帶往陰涼處休息，並通知老翁女兒前來派出所帶回。

鍾女對警方關懷父親十分感謝，但因父親患有嚴重失智及躁鬱症，經常走失並有暴力攻擊傾向，居家照顧老翁，已成為家人的負擔，身心深感疲憊。警方建議鍾女，可向苗栗縣政府社會局「喘息服務」申請協助，可由專人協助長照服務減輕家人照顧負擔，亦可兼顧老年者安全。

(中時 )