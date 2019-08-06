桃園市產業總工會祕書長姚念祖、空服員工會祕書長林佳瑋等勞團15人，去年1月因不滿勞基法修惡，無預警前往台北車站臥軌抗議，遭依公共危險罪送辦。台北地檢署調查時，15人坦承臥軌，辯稱是等列車停止後才下去臥軌，檢方認為15人沒有造成往來列車及月台上民眾危險，不符公共危險罪構成要件，今將15人不起訴處分。

桃園市產業總工會、五一行動聯盟等勞團為抗議行政院勞基法修惡，去年1月8日上午前往立院抗議，至晚間15人無預警轉往台北車站臥軌抗議。

警方調查，15人8日晚間6時30分突襲台北車站；闖進第3南下月台臥軌抗議，鐵路警察局緊急申請警力支援，在7時38分開始進行驅離，約7時42分才將抗議民眾全數抬到月台上，此次抗議也影響台鐵19列班車時間共630分、約1萬1250名乘客的權益受損，也是我國史上第三次勞轉抗爭軌事件。

15人遭遭警方逮捕，並連夜被帶往台北市保安警察大隊偵訊，期間還發生集體拒捺指紋插曲，警方在完成15人偵訊筆錄後，9日上午將15人移送北檢，檢方訊後將15人請回。

檢方調查時，15人對於臥軌一事並不否認，辯稱是等列車停止才下去臥軌，檢方勘查現場並比對15人供詞後，認為15人的行為確實影響列車行進，但尚不致於造成公共危險，考量實務見解及公共危險罪的構成要件後，依罪嫌不足，今將15人不起訴。

(中時 )