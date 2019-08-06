一名支持美國總統川普的佛州男子，因寄發炸彈郵包給多位民主黨籍人士，包括前總統歐巴馬、總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）等，今天遭判20年有期徒刑。

57歲的賽亞克（Cesar Sayoc）過去當過脫衣舞俱樂部DJ、披薩外送員，並以車為家，白色廂型車中貼有挺川普、反民主黨的貼紙。他今天在紐約出庭，並在判決出爐後當場崩潰哭泣。

上個週末德州、俄亥俄州接連發生大規模槍擊案，造成31人喪生、數十人受傷，已推升有關川普時代極端主義的爭辯，而賽亞克的案子讓這類爭辯升溫。

聯邦地區法官拉柯夫（Jed Rakoff）在宣讀判決時說：「這起案件的本質和細節，在任何情況下都是相當駭人的。」

賽亞克3月間已對65項指控認罪，坦承他從佛羅里達州一處郵局寄發16個炸彈郵包給民主黨重量級人士及美國有線電視新聞網（CNN）曼哈頓辦公室。

他承認利用塑膠管、接有電線的數位鬧鐘、爆竹、玻璃碎片等材料來製作土製炸彈。

除了歐巴馬和希拉蕊，接獲炸彈郵包的還包括身價億萬的投資大亨索羅斯（George Soros）、前副總統拜登（Joe Biden）和演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等。

所有的炸彈郵包都未爆炸，多數甚至未送抵收件人地址，但當時引發兩星期的恐慌，並在2018年11月美國期中選舉前加劇政治緊張局勢。

(中央社)