台北市長柯文哲昨天重砲批評總統蔡英文身邊的人都貪污，還揚言「高興不高興隨便你！」蔡總統今天站上第一線反擊表示，民選政治人物各種發言，最重要是要負責、要有證據，不可以太隨性，「如果有人說柯市長身邊的人都貪污，又沒拿出證據，相信他也不高興。」

針對柯文哲批評兆豐案、慶富案查不出結果，蔡英文說兆豐、慶富的案子應該要釐清事實，這是發生在上一任政府的事情，私菸也是經歷幾任政府的案子，現在爆發出來，執政者必須來處理，蔡說會以最嚴正態度來面對，要求司法徹查到底，「但我必須要說，我們是法治國家，必須要照法律與證據，不能以情緒處理問題。」

蔡英文也說，身邊的人已經有很多不滿與委屈，很多幕僚自己也站出來，這種沒證據的指控的確對身邊的人不公平。

蔡英文表示，她知道柯文哲對「前瞻基礎建設」一直都有意見，但前瞻最重要的是讓台灣落後的基礎建設趕上未來的需要，縮小城鄉差距，達到區域平衡。「而且我們還是謹守財政紀律，決算都有結餘，今年編明年預算的時候是22年首次平衡預算，這個政府是有史以來最遵守財政紀律的政府」。

柯文哲今天成立「台灣民眾黨」，蔡英文也說，一切按照法律核准組黨，希望活動一切順利。

(中時 )