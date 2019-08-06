大陸各省來台團客配額陸續公布，今再宣布福建等四省額度，粗估每月來台陸客總數僅剩3、4萬人次，不到上月人次的一半，已有大陸組團社表示，此額度不符經濟規模，考慮直接不做來台陸客團，不只如此，大陸媒體也廣發消息，宣揚台灣不適合旅遊，影響招團。

大陸今公布四省來台團客配額，包括河北全省1000人、河南1350人、山西1350人、福建2000人，而金門大陸團客、散客則全數停止。業者粗估9月起來台大陸團客約剩3萬到4萬人次，不到今年6月8萬7300人次的一半，與去年相比則約砍二至三成。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，由於團客配額過少，又須嚴格遵守，對組團社而言恐不符經濟規模，目前已知有兩家規模頗大的旅行社，擔心賠錢已考慮直接暫停招團來台。

黃正聰說，大陸媒體近日也不斷宣揚「台灣不適合旅遊」的消息，已影響招團狀況，且雖兩岸團體旅遊有法源根據、兩岸協會等支持，但個人遊與小三通都屬試辦性質，因此大陸可說停就停。

(中時 )