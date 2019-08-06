日前有一名女網友一家六個大人四個孩子至嘉明湖畔升國旗，湛藍色的湖水映著陽光，應了蘇軾那句「水光瀲灩晴方好」。

除了風景優美之外，更吸引人的是詹女帶著孩子攀登三叉山的動機。

嘉明湖擁有「高山藍寶石」美稱，每年吸引眾多登山客爭相朝聖。雖然嘉明湖景色優美事實上卻是不適合新手攀登。嘉明湖是臺灣第二高的高山湖泊，僅次於雪山翠池。嘉明湖海拔超過3000公尺，除了氣候差異大之外空氣也非常稀薄

隨時有可能有高山症。對於大人來說已經是個不小的挑戰更遑論年幼的孩童。

這樣充滿挑戰的攀登行程，背後卻是一位媽媽對自己孩子深遠的期許。

詹女自謙的說：「我們其實沒有很厲害，只是一般人，體力也沒有特別好！爬山只是希望給孩子不同的視野及高度 期許小朋友們愛山、愛海、愛大地」

台灣面臨少子化衝擊後，父母對於孩子的珍視程度也日趨增加。「媽寶」一詞也逐漸普遍於社會中。對於詹女帶著年幼的孩子們登山的行為，有網友認為詹女的做法似乎有點冒險，孩子的印象可能也不深刻。詹女謙卑地聽取意見，卻也

遠帶深意的說道：「希望20年後孩子們會有不同的感觸！」

這一段話感動了不少網友，紛紛在下方留言：「豐富的無形資產」、「美好的時刻，給孩子最好的記憶」、「太讚了！」

(中時電子報)