科普音樂劇正式開演！今年適逢化學元素周期表建立150周年，其中居禮夫人發現釙和鐳兩個元素，為了紀念她的表大表現，國立台灣科學教育館特別邀請美國「Matheatre」雙人表演劇團跨海來台演出，以原創劇本與音樂，演活居禮及其丈夫精彩的一生。

60分鐘的音樂舞台劇《放飛自我Curie Me Away！瑪莉居禮唱出科學小宇宙》，8月7日、9日、10日、11日的晚上6時30分至8時30分在科教館一樓大廳演出，開放一般民眾購票觀賞。詳細資訊洽科教館官網：https：／／reurl.cc／xn31b。

今年適逢化學元素週期表建立150週年，聯合國將2019年訂為「國際元素週期表年」，科教館特別在「Matheatre」雙人表演劇團亞洲巡演期間，邀請他們來台灣一個星期，演出放射性化學元素領域的先驅者─瑪麗亞·居禮，這位堅毅的波蘭女性在科學、人生、家庭生活的故事。

瑪麗‧居禮或「居禮夫人」是歷史上第一位兩度獲得諾貝爾科學獎的人，而且是個女性，她開創了放射性理論，發明分離放射性同位素的技術，以及發現兩種新元素，即釙和鐳。

可以說，如果沒有她的研究成果，就不會有目前用來治療癌症的放射性療法，她的研究發揮了對人群社會的無比關愛，更將她的學識經驗和全部時間貢獻給了世界各地前來求學的後進學者。

瑪莉居禮的科學成就不僅改變了人類對這世界的認知，也呈現出20世紀初女性在各領域間獲得的突破與困境，身為科學家的女性如何兼顧事業與生活？透過這部音樂劇將娓娓唱給你聽。

《放飛自我Curie Me Away! 瑪莉居禮唱出科學小宇宙》音樂劇由美國雙人表演團體 「Matheatre」演員Sadie和Ricky獨家原創，自編自導自演，生動詮釋瑪莉．居禮的故事。

他們的表演獲得美國科學博物館與科學中心聯盟(ASTC)與美國史密森尼博物館專家極高的評價，2017年創作至今，主要在美國本土各地巡迴，首次海外演出，先後在新加坡與台灣表演。

(中時 )