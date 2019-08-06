PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲今日（6）將舉辦「台灣民眾黨」創黨大會，卻始終未表態是否參選總統、是否與鴻海集團創辦人郭台銘等人合作，留給外界揣測空間。網友直言，柯從小到大讀書第一名，習慣眾人目光都要在自己身上，從2016、2018到即將到來的2020總統大選，種種動作顯見，他就是無所不用其極要奪回韓國瑜搶走的風頭

網友在PTT論壇發文《柯文哲是不是見不得人好？》表示：「柯文哲真的是那種班上讀書第一名的那種人，一定要同學、老師的目光都在他身上，他才覺得滿意。2016人家在選總統，他就去騎腳踏車搶風頭；2018被韓流搶走風頭，就酸人家極端政治、不正常的現象；人家出去搶訂單，柯也要找藉口出國。」

不僅如此，該網友更直言：「2020總統大選，柯又不甘寂寞，說什麼自己很不想選，又很享受被放進民調的感覺。真的覺得這種人很悲哀耶！」

文章一出，網友紛紛回應：「是，柯文哲本來以為2020他就能當總統，沒想到殺出韓國瑜」、「本來就是，不然怎會看不起全世界的人」、「以前柯文哲是怎麼批評郭台銘的，三創案的時候，現在居然厚顏無恥找郭合作，我覺得很噁心」、「可悲可嘆可憐」、「民調輸人就嗆人LOSER，現在肖想郭董」、「不懂庶民的人當不了總統，只有韓總才最適合」、「柯文哲其實心智年紀只有10歲，單純就是嫉妒心」、「媽寶、王子病、冷血，幻想自己好棒棒」。

(中時電子報)