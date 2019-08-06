資深藝人曹西平，因為兄弟棄養父親，便一人扛起照顧的重責大任，雖然父親已經過世數十年，但父親節前夕讓他對亡父更加緬懷，稍早更在臉書坦承某年父親節開記者會控訴家人，是進入演藝圈來最丟臉的事情。

曹西平表示10多年前的父親節，開了記者會控訴棄養父親的兄弟，把家事情搬到檯面來講，無疑是進入演藝圈最丟臉的事情，也讓亡父徹底蒙羞，當時會講出來主要是無法接受ㄧ輩子付出這麼多，為何屬於自己的卻不能拿回來，不過最感到驕傲的是即便過的不快樂，依舊沒有被挫折打垮，因為他堅信是亡父在天上保佑讓他不會活不下去。

曹西平臉書全文。(圖/曹西平臉書)

最後他也在文末道出內心話，「每年的父親節，我都很難過，很想念我的爸爸」，短短一句話道出對亡父無限緬懷，對此網友也紛紛留言打氣，「在我心目中你很棒，不要感到悲哀，有我們陪著你」、「爸爸在天堂一定很驕傲，因為您教會那麼多人做人的道理」。

(中時電子報)