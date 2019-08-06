今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，上午10時再網路上公告錄取榜單，錄取人數計一般生2萬8643人、特種生161人，合計2萬8804人，分發錄取率為93.4％，比去年90.9％高出2.5個百分點。

108學年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，計有77所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2815個系科（組）、學程參與招生。實際招生名額計有一般生名額3萬5574名、特種生外加名額1萬1575名，總招生名額合計為4萬7149名。

技專校院招生委員會聯合會統計，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記資格之可報名人數為3萬2990人，較去年減少1742人，主因為今年報名四技二專統測人數比去年減少5448人。

今年四技二專日間部聯合登記分發完成上網選填登記志願人數，計有一般生3萬0458人、特種生384人（含原住民生334人、退伍軍人22人、僑生25人、政府派外工作人員子女3人），合計3萬0842人，最後2萬8804人獲得錄取。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群(類)依序為商業管理群、餐旅群、設計群、電機與電子群資電類及機械群。

聯合會主任、北科大校長王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至聯合會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，在8月7日12時前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。洽詢電話：（02）27725333，傳真號碼：（02）27738881。聯合會網址：https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／union42／。

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