花蓮有多項毒品前科的孫姓男子，前年因販毒被通緝遭警方圍捕，他竟奪取警槍後扣壓板機朝3名員警頭部及身體射擊，所幸因警槍未開啟保險未擊發，沒發生員警死傷的不幸意外，最高法院斥責孫男犯行重大且未真誠悔悟，將他依殺人未遂等罪判囚18年定讞。

判決指出，2017年年4月25日下午5點，花蓮縣警局蔡姓、陳姓等5名員警據報前往圍捕孫男，他先假意配合蹲下後，趁員警不注意時拔腿狂奔，蔡姓員警上前逮捕他，被壓制的過程中，他奪取蔡的警槍，並拉動警槍滑套以右手持槍朝向蔡的頭部扣壓扳機。

陳姓員警見狀先對空鳴槍後，再持槍射擊孫的腿部，孫男仍未就範，繼續奮力衝撞、抵抗，又先後持槍瞄準2名員警的身體扣壓扳機，幸因警槍未開啟保險而未擊發始未致生員警死亡的結果，最後員警合力將他壓制在地並搶下系爭警槍予以逮捕。

花蓮高分院斥責孫男多次施用毒品及販毒，具有違犯毒品相關犯罪、反社會，及對法律誡令漠然之人格特質與傾向；他為求脫逃，奪取警槍再持以擊射員警，犯後猶遁詞連篇，未能真誠悔悟，將他判囚18年。

孫男不服提上訴辯稱，他因吸毒導致精神不濟，沒有殺人故意，且是為了避免遭警方逮捕始順勢奪取警槍，且當時他拿警槍在關保險狀態下，無法擊發所以沒有殺人犯意。

最高法院認為，孫男犯後時並無辨識能力欠缺或顯著降低情形，且他奪警槍後即朝在場員警扣壓扳機，客觀上已足使一般人產生有致人於死之結果，未造成死亡是因他在搶奪拒捕過程中，幸未開啟保險等偶然因素所致，駁回上訴、將他判刑18年確定。

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(中時 )