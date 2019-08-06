行政院長蘇貞昌日前拍板廢除印花稅法，未來一年稅收將減少120億元。國民黨團今天上午舉行記者會，痛批廢除印花稅意在架空地方政府權力，因為目前藍營執政縣市佔多數，中央政府欲「集權又集錢」，完全是選舉到了，亂開政策支票騙選票，同時要求台北市長柯文哲對此回應，才不會愧對市民。

蘇揆今年5月21日和工商協進會餐敘，工商代表反映印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，建議廢除，蘇揆當場要求財政部研議，財政部於6月底提出評估報告，財政部官員透露報告具體建議廢止，且經蘇揆同意，未來送到立法院審議，最快在下個會期完成三讀。

對此，國民黨團總召曾銘宗說，印花稅從民國23年實施至今，歷經兩次賦稅改革，經各方利弊分析，基於稅收考量仍予維持，印花稅雖有部分缺點，但英國、日本、香港、新加坡及中國大陸仍持續課徵。

曾銘宗抨擊，行政院拍板廢止印花稅，「說廢掉就廢掉，極度不尊重財政部的專業考量」，突顯蔡政府決策的粗暴與無理，「完全是因為選舉到了，亂開政策支票騙選票」，黨團表達嚴厲抗議。

曾銘宗指出，印花稅是地方政府一項穩定的稅收來源，目前中央政府負債為6.4兆元，地方政府負債為9109億元，還以逾17兆元的潛在負債，真的沒有能力廢止任何一個稅目，要求行政院須向全民講清楚，廢除印花稅120億元的稅收損失，將由全民負擔，這合理嗎？

國民黨立委賴士葆質疑，財政部至今的評估報告都說不能廢止印花稅，試問地方收入變少，錢從哪裡來？雖然蘇揆拍胸脯稱中央全部買單，目前地方是藍營執政佔多數，實際上在架空地方政府，意在「集權又集錢」與「政治領導專業」。賴也呼籲台北市長柯文哲對此回應，才不會愧對市民。

國民黨立委費鴻泰舉台北市去年自主財源1500億元為例說明，去年分到45億元印花稅，若要減稅，首先要先找到其他地方替代稅源，開徵新稅是個方法，但敢開徵嗎？抑或中央挪移稅金，他認為沒有開徵稅源都是騙人的。他強調，國家不是蘇揆個人的，不能犧牲地方稅收，建築在有錢人笑哈哈、市民苦哈哈的魄力一點都不值錢，沒有新增稅源前，不能貿然取消印花稅。

(中時 )