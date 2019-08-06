台灣飲料店一芳水果茶昨日在官方微博上表示，支持「一國兩制」、譴責香港罷工，該言論引發台港民眾揚言抵制。不過，「一芳台灣水果茶－香港」在臉書上聲明表示，一芳台灣水果茶－香港沒有經營任何微博帳號，官方帳號只有FB專頁及IG，而有關昨日下午在網上流傳的一則聲明，一切言論與香港總代理無關。

一芳昨日在微博上因支持「一國兩制」的言論，引發大批台灣網友不滿，一些台灣的一芳分店跳出來表示不認同該則聲明，這也遭網民說，這是「一芳各表」。

昨日晚間11點多，「一芳台灣水果茶－香港」在FB上表示，一芳台灣水果茶屬台灣品牌，而香港地區所有分店的營運及管理事務皆由香港人作總代理，並獨立向台灣總公司匯報。自兩年前取得一芳台灣水果茶的香港代理權後，我們致力將台灣古早味帶到香港多個社區，至今全線共29家，一直堅守品牌信念。

香港一芳還說，香港總代理尊重各加盟分店擁有個人政治立場，並堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，這亦是香港人堅守的核心價值。「我們實在不願在香港這個艱難時期惹來更多爭議，關於本次事件對大眾造成的影響，我們在此致歉。」香港全線加盟日後仍會繼續努力在各社區為客人提供優質飲品及服務。

(旺報 )