北市警刑警大隊在暑假期間執行「安居緝毒計畫」，查獲大麻製造工廠、咖啡包等毒品，總共1500包，都以流行精品、潮牌LOGO、色彩繽紛的圖案作為外包裝，偽裝成為即溶飲品，共有148件，逮捕販賣毒品98人，其中已經聲押獲准有27人，可謂成果豐碩。

北市警與台北地檢署、士林地檢署執行安居專案，自7月22日到8月5日為止，在北市各處進行臨檢以及搜索，發現毒販利用網路、社群軟體等聊天室銷售混合毒品，都以色彩繽紛的漫畫圖案，其中精緻度、變化更甚以往，吸引無知的年輕人因好奇心而施用毒品。

警方表示，混合毒品都沒有和格的食品資訊，內容物添加多種毒品，包括Ｋ他命、安非他命等成分，施用後有致命風險，已有多起案例是在混合酒精等物品造成死亡。

北市警暑期緝毒15天逮捕毒販98人，藥頭藏身中山區豪宅。

警方總共破獲32件社區毒品案件，其中7月底，在中山區一處豪宅社區，查獲30歲卓姓男子，隱身在社區周遭，附近住戶渾然不知，隔壁住有藥頭，警方破獲發現卓身上放有400多包毒咖啡，正準備出售，所幸被警方及時破獲。

警方呼籲，家中有青少年父母，應留意子女身上是偶有標示不明的食品，或生活作息改變，如果有懷疑吸毒或誤食毒品，可前往衛福部指定的藥癮戒治機構接受治療。

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(中時 )