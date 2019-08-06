翻攝自 鄭明典臉書

輕度颱風利奇馬，目前在台灣東南東方約900多公里處，以每小時6公里速度，向西北西進行，瞬間最大陣風每秒35公尺。氣象局副局長鄭明典說，昨晚開始利奇馬的高層雲系分裂成兩大塊，右邊的雲系和低層環流結構良好，是颱風本尊；左邊的雲系持續往西，表示有一部分往西分量的影響被切割了！

鄭明典說，另外一個影響因素是東邊的雲團，有發展成另一個熱帶氣旋的趨勢。如果發展起來，它將降低利奇馬往西的趨勢，侵台的機率就會降低。

氣象局預報員張承傳表示，利奇馬雖然分裂成兩大塊，但整體還是一個颱風，並不會分開，最後閃過台灣。左邊是利奇馬颱風的尾巴，主要還是右邊那塊。

張承傳說，還有一個影響因素是關島附近的熱帶性低氣壓(TD15)，今天可能增強為第10號颱風「柯羅莎」，對台灣沒有直接影響，但會間接導致北側高壓邊變成東西走向，使得利奇馬無法往北、路徑更偏西，可能登陸宜花東，對台灣的威脅也大。

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(中時電子報)