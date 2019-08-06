蔡英文總統位於新店的家族墳墓，曾因超過法令規定的8平方公尺曾被挨罰，全民拔菜總部不滿違建墳地至今安然無事，6日前往新北市府前抗議高喊「總統可違法、人民心不服、市長硬起來、拆除大違建」，要求有民意基礎的新北市長侯友宜拆除違法墓園。

全民拔菜總司令盧朝財說，總統違法激起民憤，市長侯友宜有鐵漢之稱，更大贏對手30萬票，期盼市府能有所作為，拆除違法墓園。

陳情活動由新北市府殯葬處長黃秀川收下舉發函，黃表示，民政局會邀請相關機關了解相關事證後，依規定辦理。

民政局指出，案經新北市政府調閱記錄，總統家族墳墓，在1985年函示為合法私人公墓內，2010年間因有民眾舉報，經當時北縣府民政局及農業局等相關機關依殯葬管理條例及水土保持法裁罰在案。

民政局說，本次陳情內容，將由民政局邀集農業局、工務局、地政局等相關機關了解相關事證後，依規定辦

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