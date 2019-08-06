空軍1號總統新專機

EXCLUSIVE: Pres. Trump unveils his new patriotic paint job for Air Force One during one-on-one with @ABC News' @GStephanopoulos. https://t.co/Oiq3NoMvPO pic.twitter.com/QVvXElQ4dM — ABC News (@ABC) June 13, 2019

五角大廈第一份正式採購報告顯示，美國總統川普的空軍1號（Air Force One）新機隊總共將花費52億美元（約1646億台幣），比2016年估計的32億美元（約1013）高出20億美元（約633億台幣）。

儘管川普要求，空軍1號新機要在2021年就準備好。不過，據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，預計要從2024年開始，這兩架由波音747-8改裝成的VC-25才會成為「飛行白宮」。

川普先前曾自誇，在他斡旋下，改裝價格降了10億美元（近316億台幣）。而白宮打造兩架總統專機，將獲得39億美元（近1,231億台幣）。至於另外13億美元（410億台幣），則用在打造機庫等相關花費上。

這是五角大廈首度針對總統專機，實際提出完整的預算案。雖然川普說，他對空軍1號專機的新設計是為了未來總統好，但除了新塗裝外，幾乎沒人提起，所謂新升級的內容究竟是什麼。

川普6月接受專訪時，曾秀出四款紅、白、藍的空軍1號專機塗裝新設計，以取代自甘迺迪總統以來就沿用的嬰兒藍塗裝。有人說，所謂的新設計其實很像川普私人波音757專機的塗裝。

(中時電子報)