美東老大洋基今日打敗同區墊底的金鶯，賽前的好消息是暴力菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)沒有受傷，經檢查後只是虛驚一場。洋基先發田中將大被打5分，隊友全力相挺敲了5轟，甚至打破大聯盟紀錄，成為單一客隊在同一球場敲最多轟(32)的球隊。終場洋基9-6獲勝。

很少球隊能在同一球場把對手轟那麼慘。1957年，密爾瓦基勇士隊(今亞特蘭大勇士)在辛辛那提紅腿隊(今辛辛那提紅人)的主場單季敲出29轟，往後62年無人能及。直到2019年的今日，紐約洋基的陶企曼(Mike Tauchman)在巴爾的摩金鶯球場敲出他們本季在此的第30轟，才刷新這個紀錄。

洋基主場時常被對手嘲笑「很好打」，曾有ESPN球評揶揄「貝比魯斯如果身在今天的洋基球場，大概可以單季120轟。」除了洋基主場容易轟之外，金鶯也幫了很大的忙。客隊連續6場敲3轟以上的聯盟紀錄也是洋基在金鶯主場創下的，「金鶯公園」可說是洋基第二個主場。

托瑞斯今日擔任DH沒表現，陶企曼轟出雙響炮是最大功臣，除了6局上是創紀錄的一轟，8局上雙方平手，陶企曼跟在福特(Mike Ford)後面又補了1發兩分彈保住勝利。

(中時電子報)