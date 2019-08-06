貿易戰美陸殺紅眼，全球股市成一片血海，全球富豪連帶遭殃，排名前500位富豪財富淨值縮水2.1%，相當於1170億美元（約新台幣3.73兆元），其中又以亞馬遜總裁貝佐斯最慘，身家減少34億美元（約新台幣1075億元），資產價值減損最重。

據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），由於美陸貿易戰緊張加劇，投資人看衰股票市場，相繼拋售手中持股，導致21位富豪成員財富減損10億美元（約新台幣316億元）或更多。其中亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）重挫更連累創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），其身家減少34億美元（約新台幣1075億元），資產價值減損最重。但儘管如此，他身家價值仍達1100億美元，高居全球富豪之冠。

此外，受到香港反《逃犯條例》示威影響，也讓這些大富豪最近幾週身家縮水。香港示威已長達九周，連帶影響經濟成長和打擊港股表現。在香港上市公司累積財富的前10大富豪財產價值，自7月23日以來已縮減190億美元。

不過，即使全球股市一片哀號遍野，前500位最有錢富豪仍握有近5.4兆美元，且相較今年1月1日增加11%。

(中時電子報)